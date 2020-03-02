Компания Facebook обновила Messenger: что изменилось

Новости технологии:Компания Facebook провела редизайн своего фирменного мессенджера.

Впервые о новом дизайне мессенджера заявили в августе 2019 года. И похоже, редизайн происходит в рамках масштабного проекта Facebook по изменению внешнего вида соцсети.

Некоторые пользователи уже получили возможность тестировать новый дизайн Facebook. А для всех пользователей обновление должно стать доступным уже к концу года.

Facebook Messenger: что нового

Чатбот, игры и бизнес-профили хоть и исчезли с главной страницы, но их можно найти через поиск на главном экране, через переходы из приложения Facebook и при нажатии на рекламу.

На главный экран вынесли два раздела:

Chats

People

Новый дизайн свидетельствует, что Facebook хочет упростить дизайн программы и сделать акцент на историях и визуальной коммуникации пользователей.