Как у MIUI: Huawei представила новую функцию

Компания Huawei анонсировала функцию быстрого переключения между приложениями 2 марта. С помощью простого жеста смахивания внизу экрана вы можете переключаться между запущенными приложениями.
Детали
Производитель утверждает, что это существенно повышает удобство и скорость работы со смартфоном. Первыми смартфонами, которые получили это обновление, стали модели линейки Huawei Mate 30.
Как работает режим быстрого переключения между приложениями:
Размер новой прошивки составляет 736 МБ, сейчас она распространяется в Китае, но в ближайшее время станет доступна во всех регионах мира.
Кроме этой функции обновление исправляет различные ошибки, одна из которых приводила к появлению сообщений о некорректном распознавании отпечатка пальца.