Без опросников и тестов: новый способ определения уровня стресса у космонавтов

Хотя состояние стресса является общим для всех людей (и даже животных), объективно описать стресс сложнее, чем можно себе представить. Отчасти это состояние субъективно, поэтому опросники редко работают, а тесты, используемые для определения уровней стресса, не только медленные, но вдобавок и сами вызывают стресс. Удобный и неинвазивный способ обнаружения и измерения уровней стресса может в значительной степени предотвратить его или дать возможность немедленно начать лечение. Именно это и способен делать новый датчик.
В основе работы беспроводного устройства лежит вещество, которое играет большую роль в человеческом организме — кортизол, также называемый гормоном стресса. Его наличие легко определить в поту, что и делает датчик.
С помощью лазерного травления пластиковый лист гравируется так, что приобретает трехмерную структуру графена с крошечными порами, через которые можно анализировать пот. Количество кортизола, содержащегося в поте, затем передается беспроводным способом на устройство — например, смартфон — всего за несколько минут. Напротив, анализ крови на кортизол может занять более одного часа, и результаты могут быть искажены из-за стресса, связанного с забором крови.
Результаты работы датчика еще пока нельзя назвать достаточно точными, так как нет четкой зависимости между уровнем кортизола и наличием стресса. Данные должны сравниваться с "базовым" циркадным ритмом пользователя, который должен отмечать повышение и понижение уровня кортизола в течение дня. Только тогда, когда результаты отклоняются от этого стандарта, можно сделать вывод о стрессе.
Неинвазивные и удаленные свойства такого беспроводного датчика пота могут быть использованы не только для наблюдения за пациентами на Земле. НАСА, кажется, очень заинтересовано в работе, которую профессор медицинской инженерии Вэй Гао и его партнеры делают в Калифорнийском технологическом институте. Преимущества такого датчика для жизни в космосе трудно недооценить, особенно когда прямое тестирование и помощь практически невозможны в условиях удаленности от Земли.