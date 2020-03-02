Без опросников и тестов: новый способ определения уровня стресса у космонавтов

Новости технологии:Устройство разработано в Калифорнийском технологическом институте и работает лучше, чем опросники и тесты, обычно применяемые для измерения уровня стресса.

Хотя состояние стресса является общим для всех людей (и даже животных), объективно описать стресс сложнее, чем можно себе представить. Отчасти это состояние субъективно, поэтому опросники редко работают, а тесты, используемые для определения уровней стресса, не только медленные, но вдобавок и сами вызывают стресс. Удобный и неинвазивный способ обнаружения и измерения уровней стресса может в значительной степени предотвратить его или дать возможность немедленно начать лечение. Именно это и способен делать новый датчик.

В основе работы беспроводного устройства лежит вещество, которое играет большую роль в человеческом организме — кортизол, также называемый гормоном стресса. Его наличие легко определить в поту, что и делает датчик.

С помощью лазерного травления пластиковый лист гравируется так, что приобретает трехмерную структуру графена с крошечными порами, через которые можно анализировать пот. Количество кортизола, содержащегося в поте, затем передается беспроводным способом на устройство — например, смартфон — всего за несколько минут. Напротив, анализ крови на кортизол может занять более одного часа, и результаты могут быть искажены из-за стресса, связанного с забором крови.

Результаты работы датчика еще пока нельзя назвать достаточно точными, так как нет четкой зависимости между уровнем кортизола и наличием стресса. Данные должны сравниваться с "базовым" циркадным ритмом пользователя, который должен отмечать повышение и понижение уровня кортизола в течение дня. Только тогда, когда результаты отклоняются от этого стандарта, можно сделать вывод о стрессе.

Неинвазивные и удаленные свойства такого беспроводного датчика пота могут быть использованы не только для наблюдения за пациентами на Земле. НАСА, кажется, очень заинтересовано в работе, которую профессор медицинской инженерии Вэй Гао и его партнеры делают в Калифорнийском технологическом институте. Преимущества такого датчика для жизни в космосе трудно недооценить, особенно когда прямое тестирование и помощь практически невозможны в условиях удаленности от Земли.