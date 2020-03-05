Первенство в рейтинге DxOMark не повод останавливаться: в Xiaomi "прокачают" камеру флагмана Mi 10 Pro

Новости технологии:Xiaomi обещает прокачать камеру Mi 10 Pro и улучшить результат в рейтинге DxOMark.

Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) пообещал, что вскоре камера нового флагмана Xiaomi Mi 10 Pro станет еще лучше благодаря обновлению ПО.

Как известно, сразу после презентации Xiaomi Mi 10 Pro стал новым лидером рейтинга DxOMark, получив 134 балла за фото и 104 за видео. Средний балл 124, и это на 1 балл больше, чем у бывшего чемпиона Huawei Mate 30 Pro 5G.

Однако специалисты DxOMark тогда отметили, что тестировали версию смартфона с предрелизной прошивкой, и обещали сделать повторные тесты после старта продаж.

Лэй Цзюнь говорит, что с помощью обновления компания еще больше прокачает камеру флагмана, и результаты тестирования DxOMark не просто повторятся, а еще и улучшатся. Причем ключевые изменения коснутся функции записи видео.

Свежая версия прошивки MIUI V11.0.12 должна выйти в ближайшее время. Ранее в DxOMark сообщали, что выпуск обновления запланирован на 5 марта.