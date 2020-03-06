На macOS появилось приложение Facebook Messenger (Фото)

Клиент для macOS разработан на фреймворке Electron. Он получил такие же функции, что и мобильное приложение.
В программе можно переписываться, отправлять файлы, стикеры и эмодзи, а также совершать видеозвонки и участвовать в групповых чатах.
Кроме этого, в приложении ещё есть режим Dark Mode, который соответствует тёмной теме самой операционной системы.
Facebook Messenger уже появилось в App Store на macOS, но пока лишь во Франции, Польше, Австралии и ещё в нескольких странах.
Когда приложение будет доступно всем - неизвестно.