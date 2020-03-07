OPPO представила лимитированную версию флагмана Find X2 Pro Lamborghini Edition (Фото)

Новости технологии:Компания OPPO представила специальную премиальную версию - OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition.

Это лимитированная версия, разработанная совместно с именитым автопроизводителем. Вдохновением для дизайнеров стал автомобиль Lamborghini Aventador SVJ.

В общем, это тот же OPPO Find X2 Pro, но с некоторыми улучшениями. Во-первых, материал корпуса. При его изготовлении использовании "процесс поглощения тепла стеклом" для создания ребристой текстуры внутри стеклянной крышки. В результате получается текстура под карбоновое волокно. На задней панели размещен логотип Lamborghini.

Во-вторых, объем встроенной памяти вдвое больше - 512 ГБ.

В-третьих, в комплекте идут эксклюзивные аксессуары: специальный чехол, наушники, автомобильное зарядное устройство, а также кабель и адаптер для зарядки, выполненные в эксклюзивном дизайне.

Но самое главное отличие - это цена. OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition обойдется в $1875. Продажи стартуют 24 марта.