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Xiaomi ZMI DWX05Z: компания презентовала портативный отпугиватель комаров за $14

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Xiaomi ZMI DWX05Z: компания презентовала портативный отпугиватель комаров за $14
05:44 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi ZMI DWX05Z: карманный фумигатор от известного бренда.

Лето уже не за горами, а вместе с ним — сезон кровососов-комаров. Поэтому уже время готовиться к борьбе с назойливыми жужжащими насекомыми, и в этом вам поможет отпугиватель комаров бренда ZMI, который входит в экосистему Xiaomi.

Что это такое

Это карманный фумигатор, который можно повесить в комнате или взять с собой на природу. Он очень компактный: габариты устройства — всего 61×61×25 мм.

Внутри находится круглая пластина и моторчик, который раскручивается и заставляет испарения репеллента разноситься по воздуху. Они отпугивают комаров, но для людей запах не слышен.

В комплекте идет ремешок, поэтому устройство можно повесить на запястье, рюкзак или крючок на стене в доме. Одного отпугивателя хватит на помещение до 28 кубических метров.

Одной таблетки хватит на 200 часов. Если использовать отпугиватель по 8 часов в день — это около 25 дней. В комплекте две таблетки, а это в общей сложности 400 часов работы. Правда, придется докупить две батарейки — они в комплект не входят.

Цена

Такой отпугиватель комаров можно купить на AliExpress за $13,58. Дополнительный комплект из двух таблеток обойдется в $9,1.

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Комары, Xiaomi, Фумигатор, Xiaomi ZMI DWX05Z.
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