Смартфон Samsung Galaxy A31 "засветился" на сайте компании

Новости технологии:Samsung вскоре презентует свой новый бюджетник.

Мы уже не раз писали, что компания Samsung готовит к выходу бюджетные смартфоны Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A41 и Galaxy M21, а сейчас появилась информация об ещё одном устройстве.

Что известно

На сайте российской техподдержки компании появился неанонсированный смартфон с номером модели SM-A315F. Речь идёт про Galaxy A31. Никаких характеристик новинки утечка не раскрывает, но аппарат заметили недавно также в тесте производительности Geekbench. В базе данных говорится, что его оснастят процессором MediaTek Helio P65. Кроме этого, новинке ещё приписывают аккумулятор на 5000 мАч, 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ и камеру с несколькими модулями и главным сенсором на 48 мегапикселей.

Когда ждать

Судя по всему, Samsung Galaxy A31 представят уже в ближайшие недели. Новинка будет стоить в Европе около 250 евро.