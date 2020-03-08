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Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro вскоре увидят глобальный рынок

Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro вскоре увидят глобальный рынок
06:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новинки от Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут на глобальный рынок уже в этом месяце.

Компания Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов Mi 10 в Китае 13 февраля, а сейчас объявила дату презентации новинок на глобальном рынке.

Когда ждать

Анонс Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro состоится 27 марта в 15:00 по киевскому времени. Это будет онлайн-презентация. Кстати, изначально производитель хотел показать новинки на MWC 2020 в Барселоне, но выставку отменили из-за коронавируса и мероприятие пришлось перенести.

Чего ждать

Напомним, флагманы Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получат одинаковый дизайн и 6.67-дюймовые Super AMOLED-матрицы с разрешением 2340×1080p и частотой обновления картинки 90 Гц. Работать устройства будут на чипе Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 5G-модемом, системой охлаждения, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Смартфоны ещё смогут похвастаться аккумуляторами на 4780 мАч и 4500 мАч, а также основной квадро-камерой с главным сенсором на 108 Мп.

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