Samsung вскоре представит новый смартфон Galaxy M21

Новости технологии:Стала известна дата выхода нового смартфона от Samsung.

Мы уже писали о том, что компания Samsung готовит к выходу свой новый бюджетник — Galaxy M21. Теперь же стала известна дата его анонса.

Когда?

Точнее, эта дата не объявлена официально, но ее назвали СМИ, ссылаясь на информацию отраслевых источников. Если верить им, Galaxy M21 дебютирует 16 марта в Индии.

По слухам, аппарат получит точно такие же спецификации, как у прошлогоднего Galaxy M30s. Это 6.4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, фирменный процессор Exynos 9611 на восемь ядер, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой и основная камера с тремя модулями на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

Информации о стоимости смартфона пока нет, но за Galaxy M30s просили от $196.