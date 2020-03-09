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Doom Eternal: Bethesda опубликовала системные требования

Doom Eternal: Bethesda опубликовала системные требования
06:25 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Стали известны системные требования Doom Eternal для PC.

Bethesda раскрыла системные требования Doom Eternal для PC, обновив страницу игры в Steam.

Что известно

Чтобы запустить Doom Eternal на минимальных настройках графики, но в 1080р и 30 FPS, понадобится Intel Core i5 на 3.3 ГГц, GeForce GTX 970 на 4 ГБ и 8ГБ ОЗУ. Разработчики же рекомендуют обзавестись Core i7-6700K, GeForce GTX 1080 на 8ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, чтобы запустить игру в 1440р и 60 FPS с высокими настройками графики.

Минимальные настройки (1080р, 60FPS и низкие настройки)

  • ОС: Windows 7 или Windows 10 (64-бит)
  • Процессор:  Intel Core i5 3.3 ГГц или AMD Ryzen 3 3.1 ГГц, или лучше
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ), GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)/RX 470 (4 ГБ)
  • Место на диске: 50 ГБ

Рекомендованные (1440p, 60 fps, высокие настройки графики)

  • ОС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7-6700K или лучше, или AMD Ryzen 7 1800X или лучше
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 ГБ), RTX 2060 (8 ГБ) или AMD Radeon RX Vega 56 (8 ГБ)
  • Место на диске: 50 ГБ
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Игра, Bethesda, DOOM Eternal.
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