Doom Eternal: Bethesda опубликовала системные требования

Bethesda раскрыла системные требования Doom Eternal для PC, обновив страницу игры в Steam.
Что известно
Чтобы запустить Doom Eternal на минимальных настройках графики, но в 1080р и 30 FPS, понадобится Intel Core i5 на 3.3 ГГц, GeForce GTX 970 на 4 ГБ и 8ГБ ОЗУ. Разработчики же рекомендуют обзавестись Core i7-6700K, GeForce GTX 1080 на 8ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, чтобы запустить игру в 1440р и 60 FPS с высокими настройками графики.
Минимальные настройки (1080р, 60FPS и низкие настройки)
Рекомендованные (1440p, 60 fps, высокие настройки графики)