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Redmi Note 9 Pro продемонстрировали в подробностях до анонса (Видео)

Redmi Note 9 Pro продемонстрировали в подробностях до анонса (Видео)
12:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Презентация Redmi Note 9 Pro и базового Redmi Note 9 состоится 12 марта.

Незадолго до официальной премьеры смартфона Redmi Note 9 Pro в сети уже появилось первое видео с обзором новинки. Источником утечки стал вьетнамский YouTube-блогер, который не только рассказал о технических характеристиках смартфона, но и раскрыл его цену.

Характеристики

Кроме внешнего дизайна, сетевой источник продемонстрировал и "внутренний" мир смартфона, который находится под поверхностью задней крышки, включая модуль основной камеры с четырьмя датчиками. Сканер отпечатков пальцев разместится в кнопке питания на боковой грани корпуса. 

Согласно данным ритейлера, Redmi Note 9 Pro получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), процессор Snapdragon 720G, камеру с разрешением сенсоров 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 4500 мАч, а также встроенный накопитель на 128 ГБ.

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Цена и дата презентации

Засветился в видеоролике и скриншот страницы, посвященной Redmi Note 9 с 6 ГБ оперативной памяти, на сайте одного из вьетнамских интернет-магазинов. Заявленная цена модели – 193 доллара (ориентировочно 5 тысяч по курсу состоянию на 11 марта 2020 года), при этом, судя по техническим характеристикам, речь идет все же о Pro-версии гаджета.

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Смартфон, Технологии, Телефоны, Техно, Redmi Note 9 Pro.
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