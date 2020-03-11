iOS 14: что известно о новой операционной системе

Новая утечка раскрыла одно из ключевых изменений, которое впервые за много лет расширит возможности ее интерфейса.
Что изменится
Сейчас владельцы iPhone могут видеть свои программы только в виде ярлыков на рабочем столе или в строке поиска. По данным источников сети, вскоре ситуация изменится – iOS 14 позволит просматривать установленный софт в виде списка с более подробной информацией, сообщает Wccftech.
Кроме того, появится возможность сортировки приложений по нескольким параметрам: пользователи смогут фильтровать программы по количеству непрочитанных сообщений или выводить на экран только недавно запущенные программы.
Согласно с утечкой, на выделенном домашнем экране разместятся рекомендации Siri, которые будут предлагать наиболее подходящие приложения в зависимости от времени и геолокации. Например, ближе к времени ежедневной прогулки виртуальный ассистент "посоветует" запустить аудиоплеер.
По слухам, ОС также будет информировать владельца устройства о приложениях, которые он запускает чаще и реже.
Дата релиза
Релиз мобильной операционной системы iOS 14 ожидается осенью 2020 года.