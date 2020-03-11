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iOS 14: что известно о новой операционной системе

iOS 14: что известно о новой операционной системе
20:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Операционная система iOS 14 пока находится в режиме закрытого бета-тестирования, но благодаря инсайдерам в сети уже начала появляться информация.

Новая утечка раскрыла одно из ключевых изменений, которое впервые за много лет расширит возможности ее интерфейса.

Что изменится

Сейчас владельцы iPhone могут видеть свои программы только в виде ярлыков на рабочем столе или в строке поиска. По данным источников сети, вскоре ситуация изменится – iOS 14 позволит просматривать установленный софт в виде списка с более подробной информацией, сообщает Wccftech.

Кроме того, появится возможность сортировки приложений по нескольким параметрам: пользователи смогут фильтровать программы по количеству непрочитанных сообщений или выводить на экран только недавно запущенные программы.

Согласно с утечкой, на выделенном домашнем экране разместятся рекомендации Siri, которые будут предлагать наиболее подходящие приложения в зависимости от времени и геолокации. Например, ближе к времени ежедневной прогулки виртуальный ассистент "посоветует" запустить аудиоплеер.

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По слухам, ОС также будет информировать владельца устройства о приложениях, которые он запускает чаще и реже.

Дата релиза

Релиз мобильной операционной системы iOS 14 ожидается осенью 2020 года.

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iPhone, Технологии, Техно, iOS 14.
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