Сами знаете почему: HMD Global пересмотрела сроки обновления смартфонов Nokia до Android 10

Новости технологии:Android 10 задержится для смартфонов Nokia.

Еще в августе прошлого года компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, выпустила график обновления до Android 10. Однако теперь из-за коронавируса сроки пришлось пересмотреть.

Итак, в скорректированном графике есть модели, которые уже получили Android 10. Это Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 9 PureView, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus.

Далее в списке идут:

конец первого квартала

Nokia 2.2

начало второго квартала

Nokia 2.3

Nokia 3.3

Nokia 4.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

первая треть второго квартала

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

до конца второго квартала

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

Напомним, из-за коронавируса iPhone 9 не представят вовремя.