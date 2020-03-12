Сами знаете почему: HMD Global пересмотрела сроки обновления смартфонов Nokia до Android 10

Еще в августе прошлого года компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, выпустила график обновления до Android 10. Однако теперь из-за коронавируса сроки пришлось пересмотреть.
Итак, в скорректированном графике есть модели, которые уже получили Android 10. Это Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 9 PureView, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus.
Далее в списке идут:
конец первого квартала
начало второго квартала
первая треть второго квартала
до конца второго квартала
Напомним, из-за коронавируса iPhone 9 не представят вовремя.