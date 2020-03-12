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Четверг, 12.03.2020
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Сами знаете почему: HMD Global пересмотрела сроки обновления смартфонов Nokia до Android 10

Сами знаете почему: HMD Global пересмотрела сроки обновления смартфонов Nokia до Android 10
01:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Android 10 задержится для смартфонов Nokia.

Еще в августе прошлого года компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, выпустила график обновления до Android 10. Однако теперь из-за коронавируса сроки пришлось пересмотреть.

Итак, в скорректированном графике есть модели, которые уже получили Android 10. Это Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 9 PureView, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus.

Далее в списке идут:

конец первого квартала

  • Nokia 2.2

начало второго квартала

  • Nokia 2.3
  • Nokia 3.3
  • Nokia 4.2
  • Nokia 7.2
  • Nokia 6.2
  • Nokia 3.1 Plus
  • Nokia 8 Sirocco

первая треть второго квартала

  • Nokia 5.1 Plus
  • Nokia 1 Plus

до конца второго квартала

  • Nokia 2.1
  • Nokia 3.1
  • Nokia 5.1
  • Nokia 1

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Все по теме:

Nokia, Смартфоны, Коронавирус, HMD Global, Android 10.
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