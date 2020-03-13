YouTube обновила дизайн мобильного приложения (Видео)

Раздел "Тренды" на главном экране YouTube не раз становился объектом критики пользователей. Случайный нажим на иконку раздела часто приводил к выводу на экран сомнительного содержания, которое потом приходилось "развидеть". Однако Google частично исправила эту проблему.
Что изменилось
При нажатии на него открывается соответствующий раздел с категориями "Музыка", "Новости", "Игры", "Кино и сериалы".
Если пользователь по-прежнему заинтересован в просмотре раздела "В тренде", он может пользоваться его возможностями и далее – соответствующая кнопка сохранилась в верхней части главного экрана "Навигатора".
Когда будут доступны изменения
Обновленный интерфейс уже доступен всем пользователям iOS и Android – у некоторых пользователей он был доступен и ранее во время тестирования функции, теперь же Google полностью перешел на измененный дизайн мобильного приложения.