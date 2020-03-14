Tronsmart Onyx Ace: TWS-наушники всего за $32

Новости технологии:Беспроводные наушники Tronsmart Onyx Ace с 4 микрофонами.

Сегодня на китайской площадке AliExpress состоялась мировая премьера новых полностью беспроводных наушников Tronsmart.

Что известно

Модель называется Onyx Ace и её позиционируют, как альтернативу популярным Apple AirPods. За работу наушников отвечает процессор Qualcomm QCC3020, а за подключение — модуль Bluetooth 5.0. Tronsmart Onyx Ace поддерживают систему шумоподавления CVC 8.0, кодек aptX и имеют сенсорное управление.

Если говорить про автономность, то по словам компании, её хватит на 5 часов прослушивания музыки при средней громкости. Кейс продлит время работы до 24 часов. Заряжаются наушники через порт USB-C. Также у них есть защита от брызг IPX5, четыре микрофона и функция быстрого подключения при открытии чехла.

Цена

Продают Tronsmart Onyx Ace сейчас за 32 доллара. Если заказать сегодня или завтра наушники отправят в специальной подарочной упаковке.