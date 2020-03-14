Activision вскоре представит бесплатную Call of Duty

Activision пока не делала новых громких анонсов, но, видимо, компания уже готовит ряд проектов, среди которых бесплатная Call of Duty, переиздание Crash и ответ Destiny 2.
Что известно
Информацией поделился YouTube-блогер TheGamingRevolution. Парень уже публиковал правдивые утечки об играх Activision, включая недавние Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. На странице в Twitter блогер рассказал о грядущих проектах компании, которые уже пустили на производственный конвейер.
Если верить источнику, то новая Call of Duty Выйдет уже в 2020 году. Деталей об игровом процессе нет, но есть кодовое название - Project: Zeus.
Activision также планирует выпустить продолжение Modern Warfare, что неудивительно, учитывая продажи игры. К тому же компания готовит ремастер Modern Warfare 2. Пополнится серия и бесплатной Call of Duty, над которой уже трудятся разработчики из Sledgehammer Games, авторы Advanced Warfare. Примечательно, что игра создается для консолей, персональных компьютеров и смартфонов.
Не забыли и о вселенной Crash Bandicoot. Activision работает над PvP-игрой по франшизе, которая также выйдет на PC, консолях и смартфонах. Релиз ожидается не раньше 2021 года, так как проект находится на ранней стадии разработки.
Компания также пополнит список ремастеров, выпустив Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered и Tony Hawk’s Pro Skater Remastered.
Видимо, Activision до сих пор жалеет об утраченной Bungie с Destiny 2, и работает над собственным аналогом по новой интеллектуальной собственности.