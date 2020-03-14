Activision вскоре представит бесплатную Call of Duty

Новости технологии:Activision разрабатывает новый ремастер Call of Duty Modern Warfare 2.

Activision пока не делала новых громких анонсов, но, видимо, компания уже готовит ряд проектов, среди которых бесплатная Call of Duty, переиздание Crash и ответ Destiny 2.

Что известно

Информацией поделился YouTube-блогер TheGamingRevolution. Парень уже публиковал правдивые утечки об играх Activision, включая недавние Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. На странице в Twitter блогер рассказал о грядущих проектах компании, которые уже пустили на производственный конвейер.

Если верить источнику, то новая Call of Duty Выйдет уже в 2020 году. Деталей об игровом процессе нет, но есть кодовое название - Project: Zeus.

Activision также планирует выпустить продолжение Modern Warfare, что неудивительно, учитывая продажи игры. К тому же компания готовит ремастер Modern Warfare 2. Пополнится серия и бесплатной Call of Duty, над которой уже трудятся разработчики из Sledgehammer Games, авторы Advanced Warfare. Примечательно, что игра создается для консолей, персональных компьютеров и смартфонов.

Не забыли и о вселенной Crash Bandicoot. Activision работает над PvP-игрой по франшизе, которая также выйдет на PC, консолях и смартфонах. Релиз ожидается не раньше 2021 года, так как проект находится на ранней стадии разработки.

Компания также пополнит список ремастеров, выпустив Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered и Tony Hawk’s Pro Skater Remastered.

Видимо, Activision до сих пор жалеет об утраченной Bungie с Destiny 2, и работает над собственным аналогом по новой интеллектуальной собственности.