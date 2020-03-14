Скачать
Суббота, 14.03.2020
Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина
Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина
В Польше от коронавируса умер второй человек
В Польше от коронавируса умер второй человек
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет

Honor Band 5i: фитнес-трекер с автономностью до 7 дней вышел в Украине

Смотрите фото (3)
Honor Band 5i: фитнес-трекер с автономностью до 7 дней вышел в Украине
05:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Фитнес-трекер Honor Band 5i вышел на украинский рынок.

Суббренд Huawei анонсировал сегодня в Украине свой новый фитнес-трекер Honor Band 5i.

Что известно

Новинка получила цветной LCD-дисплей с разрешением 160×80 пикселей, сенсорную кнопку управления, корпус с защитой от воды и датчик сердцебиения.

Браслет умеет отслеживать 9 активностей, качество сна, а так же измерять уровень кислорода в крови (SpO2) . За автономность Honor Band 5i отвечает аккумулятор на 91 мАч. Такого объёма должно хватить до 7 дней работы.

Из особенностей новинки можно выделить встроенный порт USB-A. Его спрятали под ремешком.

Цена и когда ждать

Продажи Honor Band 5i стартую сегодня эксклюзивно в сети магазинов Цитрус. Цена вопроса — 850 грн. Браслет составит конкуренцию Xiaomi Mi Band 4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Часы, Huawei, Honor Band 5i.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
03 Украина полностью перекроет авиасообщение
04 В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
05 НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь