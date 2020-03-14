Honor Band 5i: фитнес-трекер с автономностью до 7 дней вышел в Украине

Новости технологии:Фитнес-трекер Honor Band 5i вышел на украинский рынок.

Суббренд Huawei анонсировал сегодня в Украине свой новый фитнес-трекер Honor Band 5i.

Что известно

Новинка получила цветной LCD-дисплей с разрешением 160×80 пикселей, сенсорную кнопку управления, корпус с защитой от воды и датчик сердцебиения.

Браслет умеет отслеживать 9 активностей, качество сна, а так же измерять уровень кислорода в крови (SpO2) . За автономность Honor Band 5i отвечает аккумулятор на 91 мАч. Такого объёма должно хватить до 7 дней работы.

Из особенностей новинки можно выделить встроенный порт USB-A. Его спрятали под ремешком.

Цена и когда ждать

Продажи Honor Band 5i стартую сегодня эксклюзивно в сети магазинов Цитрус. Цена вопроса — 850 грн. Браслет составит конкуренцию Xiaomi Mi Band 4.