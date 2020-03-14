Как настоящая: фейковая камера видеонаблюдения для отпугивания воров

Новости технологии:Фейковая камера от компании G-Kellway за $8.

Если вы давно собирались купить камеру наблюдения, но не хотели тратить на неё много денег, то у нас для вас есть необычное решение.

О чём речь

Компания G-Kellway продаёт на AliExpress фейковую камеру для отпугивания воров. Она сделана из пластика и имеет внешний вид и размеры, как у настоящих моделей. «Камеру» можно устанавливать как внутри, так и снаружи дома. Она не боится дождя.

Устройство имеет LED-индикатор, имитирующий работу и специальную ножку, которая двигается на 360 градусов в двух местах. Питается девайс от солнечной панели или от двух батареек ААА.

Цена

Стоит фейковая камера G-Kellway на AliExpress всего 8 долларов США. На выбор есть чёрная или серебристая расцветки.