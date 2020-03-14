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Realme 6i: OPPO озвучила дату анонса

Realme 6i: OPPO озвучила дату анонса
06:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Realme готовит к выходу новый смартфон 6i с батареей на 5000 мАч.

Утром мы писали, что cуббренд OPPO готовится к выходу Realme 6 и Realme 6 Pro в Европе, а спустя несколько часов появилась информация про ещё один смартфон из этой линейки.

Что известно

Компания объявила про анонс Realme 6i. Это будет первый аппарат на базе нового процессора MediaTek Helio G80. Чип имеет восемь ядер и построен по 12-нанометровому техпроцессу. У него установлено два ARM-ядра Cortex-A75 с максимальной частотой 2.0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с максимальной частотой 1.8 ГГц. За графику SoC отвечает видеоускоритель Mali-G52, который работает на частоте 950 мГц.

Кроме чипа MediaTek Helio G80, Realme 6i ещё сможет похвастаться квадро-камерой с главным сенсором на 48 Мп, IPS-дисплеем, сканером отпечатков пальцев на боковой стороне, батареей на 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой и портом USB-C.

Когда ждать

Презентация смартфона состоится в следующий вторник — 17 марта. Мероприятие пройдёт в Мьянме.

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Oppo, Realme 6i.
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