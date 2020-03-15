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Nokia 6.2 получит прочный защитный чехол с логотипом агента 007

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Nokia 6.2 получит прочный защитный чехол с логотипом агента 007
05:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В честь фильма о Джеймсе Бонде Nokia готовит оригинальный чехол.

Недавно компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, объявила об официальном партнерстве с 25-м фильмом бондианы «Не время умирать» (No Time To Die). В рамках этого партнерства компания выпустит аксессуары для своих смартфонов с логотипом 007.

Что это будет

Например, смартфон Nokia 6.2 получит прочный кевларовый чехол в честь фильма о Джеймсе Бонде. На задней панели нарисован логотип 007, а на боковой грани — надпись «007 special edition».

Боковые грани чехла довольно прочные, поэтому он, похоже, сможет спасти смартфон при падении.

Пока непонятно, будет ли чехол продаваться отдельно или в комплекте с лимитированное версией смартфона.

Напомним, презентация Nokia запланирована на 19 марта. Премьеру фильма из-за коронавируса перенесли на ноябрь. Но HMD Global уже успела выпустить ролик, посвященный партнерству Nokia и создателей картины.

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Nokia, 007, Чехол, Nokia 6.2.
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