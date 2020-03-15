Samsung представила изготовленный из мусора чехол для смартфона (Фото)

Компания Samsung в партнерстве с датским текстильным брендом Kvadrat выпустила чехлы для смартфонов Galaxy S20+ и ремешки для смарт-часов Galaxy Watch Active 2. Только это не обычные аксессуары, а изготовленные из переработанного сырья.
В чем польза
Например, защитные чехлы сделаны из пластиковых бутылок. Ее переплавляют, и получаются текстильные волокна, которые окрашивают краской и вплетают в ткань.
Одной бутылки объемом 500 мл хватает на два таких чехла.
«Такие переработанные материалы помогают решать проблему переработки пластика. Создание волокон из пластиковых бутылок — это экологически чистый процесс, который происходит без участия тяжёлой машинерии, тем самым способствуя сохранению невозобновляемых источников энергии», — отмечают в Samsung.
Также есть «полезные» ремешки для Galaxy Watch Active 2, изготовленные из текстиля Kvadrat и других экологически чистых материалов.
Часть денег от продаж аксессуаров передадут Программе развития ООН для поддержки 17 глобальных целей, включая борьбу с изменением климата.