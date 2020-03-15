"Позже в этом году": Стало известно когда часы OPPO Watch появятся в Европе

Новости технологии:Смарт-часы от OPPO появятся на европейском рынке.

Неделю назад компания OPPO представила свои первые смарт-часы OPPO Watch, которые внешне напоминают Apple Watch и должны составить конкуренцию Huawei Watch и Xiaomi Mi Watch.

Пока часы дебютировали лишь в Китае, однако представители компании обещают, что гаджет выйдет и за пределами Поднебесной.

Когда и где

Если быть точнее, вице-президент OPPO Брайан Шен (Brian Shen) заявил в Twitter о глобальном запуске новинки. Отдельный запуск будет в Западной Европе.

Когда именно это произойдет — Брайан Шен не уточнил, но отметил, что это будет «позже в этом году».

Напомним, OPPO Watch получили прямоугольный корпус с размером 41 мм и 46 мм из алюминия или стали. В младшей версии установлен дисплей на 1.6 дюймов с разрешением 320×360p и аккумулятор на 300 мАч, а в старшей — 1.91 дюйма с разрешением 276×402p и батарея на 430 мАч. Работают часы на фирменной операционной системе ColorOS Watch, а за их производительность отвечает старый чип Snapdragon Wear 2500. Также есть NFC-модуль для бесконтактной оплаты, поддержка eSIM и защита от воды. В Китае часы стоят от $216.