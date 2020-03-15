Xiaomi намерена убрать из продаж все смартфоны без 5G дороже $285

Новости технологии:Xiaomi планирует прекратить продажи смартфонов без 5G дороже $285.

Еще в ноябре прошлого года глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) обещал, что в 2020 году все смартфоны производителя с ценником выше 2000 юаней ($285) получат поддержку 5G. Похоже, теперь Xiaomi начала выполнять свое обещание.

Что это значит

Издание IThome, ссылаясь на заявление генерального директора Xiaomi Group China и глав Redmi Лу Вейбинга (Lu Weibing), пишет, что Xiaomi намерена убрать из продаж все смартфоны без 5G дороже 2000 юаней ($285).

В первую очередь, это первый 108-мегапиксельнй камерофон CC9 Pro, который на международном рынке продается под названием Mi Note 10. На момент анонса он стоил от $400. Лу Вейбинг пообещал немедленно исключить его из ассортимента.

«5G прибыл, и никто не может остановить это», — подчеркнул руководитель Xiaomi.

В этом году компания запланировала выпуск более 10 смартфонов с поддержкой 5G. От каких «дорогих» моделей откажутся — пока точно неизвестно, но мы надеемся, что «чистка рядов» пройдет лишь в Китае, ведь у нас 5G пока не нужен.