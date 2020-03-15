Стала известна дата выхода OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Новости технологии:Инсайдер поделился данными о дате презентации OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

В сети уже не раз появлялась информация, что компания OnePlus покажет свои новые смартфоны в апреле, а сейчас стала известна точная дата презентации.

Когда ждать

По словам немецкого инсайдера c ником Max J., OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro дебютируют на глобальном рынке 15 апреля. Это, с большой долей вероятности будет онлайн-мероприятие.

Напомним, смартфонам приписывают 120-герцовые экраны с отверстием для селфи-камеры, топовые чипы Qualcomm Snapdragon 865 с 5G-модемами, фирменную быструю зарядку, а также оболочку OxygenOS с Android 10 на борту.

Младшая модель будет иметь тройную основную камеру, а старшая — квадро-камеру. OnePlus 8 Pro ещё должен отличаться поддержкой беспроводной зарядки. Стоить аппараты будут дороже своих предшественников.

Кстати, амбассадор OnePlus Роберт Дауни-младший уже ходит с Pro-версией устройства.