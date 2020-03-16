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Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространение коронавируса

Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространение коронавируса
10:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости технологии:Информации о пандемии коронавируса очень много, она зачастую разрозненная и не согласуется между собой.

На домене поисковика Bing появилась еще одна интерактивная карта пандемии с актуальными данными о заболевших и ссылками на достоверные новостные источники.

Научные учреждения и технологические компании пытаются бороться с этой проблемой, запуская собственные ресурсы, которые позволяют получить актуальные данные о распространении болезни. Свой сайт с информацией о пандемии теперь запустила корпорация Microsoft.

Ресурс, на котором можно увидеть онлайн-карту распространения вируса SARS-CoV-2 и актуальные данные о числе зараженных, размещен на домене Bing — поисковой системе, разработанной Microsoft. Здесь собраны и систематизированы данные от достоверных источников: Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. 

На портале можно узнать последнюю информацию о количестве заболевших, умерших и выздоровевших людей во всех странах. А по нажатию на то или иное государство на интерактивной карте сайт выдает список новостных статей, связанных с распространением SARS-CoV-2 в этой стране.

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По словам представителей Microsoft, новый ресурс должен помочь пользователям избежать дезинформации и получить доступ к достоверным данным и научным исследованиям о пандемии. Напомним, из-за вспышки коронавируса корпорации пришлось перевести конференцию разработчиков Microsoft Build 2020 в цифровой формат.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев коронавируса SARS-CoV-2 в мире почти достигло 170 тысяч. Умерли от инфекции 6521 человек, выздоровели — 77 761. Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Италии: за последние сутки там скончались 368 человек — наибольшее количество за все время пандемии.

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Microsoft, Технологии, Вирус, Поисковик, Коронавирус, Bing, Техно, Поисковик Bing, Распространение коронавируса, Динамика коронавируса.
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