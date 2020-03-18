MacBook Air и iPad Pro: Apple официально презентовала новые гаджеты

Новости технологии:Специальная презентация не проводилась – разработчики ограничились пресс-релизами на официальном сайте.

Компания Apple представила новое поколение планшета iPad Pro и недорого ноутбука MacBook Air.

Устройства уже доступны для заказа. А официально в продажу новинки поступят на следующей неделе.

iPad Pro

Этот планшет оснащен двойным модулем камеры с LiDAR-сенсором (это датчик, который умеет измерять расстояние до объекта: он анализирует, как свет определенной частоты отражается от окружающего пространства и фиксирует это).

iPad Pro работает на чипе A12Z Bionic. Новинка оснащена пятью микрофонами – производитель обещает студийное качество звука.

Также с новым iPad Pro можно купить клавиатуру Magic Keyboard с подсветкой и трекпадом.

Новинка работает на базе операционной системы iPadOS, она должна обеспечить полноценную работу трекпада в приложениях и системе. Как известно, ранее для активации "курсора" приходилось пользоваться функциями "Универсального доступа".

Цена iPad Pro:

iPad Pro с диагональю 11 дюймов стоит 799 долларов (21 600 гривен)

Клавиатура с трекпадом для этой модели – 299 долларов (8100 гривен)

12,9-дюймовый iPad Pro – 949 долларов (33 700 гривен)

Клавиатура с трекпадом – 349 долларов (9400 гривен).

MacBook Air

Обновленная версия MacBook Air оснащена процессором Intel Core 10-го поколения.

Также производитель заменил клавиатуру с механизмом "бабочка", который очень часто критикуют. Теперь там ножницы-переключатели, как в новом MacBook Pro на 16 дюймов.

Цена MacBook Air

Стоимость модели с накопителем на 256 ГБ стоит 999 долларов (это около 27 тысяч гривен).