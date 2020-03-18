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Sony презентовала PlayStation 5: технические характеристики консоли

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Sony презентовала PlayStation 5: технические характеристики консоли
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 18 марта компания Sony провела онлайн-презентацию, на которой поделилась свежей информацией о своей консоли PlayStation 5.

Поскольку компания Sony вынуждена была отменить свою презентацию из-за коронавируса, ее решили провести онлайн.

Перед презентацией в сети появились сравнительные технические характеристики PlayStation 5 с предыдущей консолью Sony.

Новый SSD диск

Представитель Sony заявил на презентации, что консоль получит скоростной NVMe SSD 5,5 Гб/с, который станет едва ли не ключевой особенностью приставки. Представьте только, что приставка сможет загружать объем данных, равный средней игре 2000-х всего за секунду.

Объем SSD диска составит 825 гигабайт. Впрочем, если пользователю этого окажется мало, он всегда сможет докупить дополнительный внешний SSD. По этим показателям консоль превосходит Xbox Series X. Можно ожидать, что будущие игры для PlayStation 5 точно удивят масштабами и графикой.

Компания акцентировала внимание на том, что это позволит полностью избавиться от долгих загрузок в играх. Также это откроет для разработчиков новые возможности при создании игр, что должно вывести левел дизайн на новый уровень качества. Кроме того установление объемных патчей также станет прошлым, ведь они будут моментально интегрироваться в игру после загрузки.

Графический процессор

Кроме ряда информации для разработчиков, которая не интересна широкой общественности, представитель Sony отметил, что PlayStation 5 все же будет иметь полноценную совместимость с предыдущей приставкой Sony. Он отметил, что на старте консоли она будет поддерживать почти все популярные тайтлы PS4. Кроме того, стоит отметить, что процессор будет поддерживать базовые шейдеры и новую технологию рей трейсинг.

Трассировка лучей в компьютерных играх (рей трейсинг) – это решение для создания реалистичного освещения, отражений и теней, что обеспечивает более высокий уровень реализма по сравнению с традиционными способами рендеринга.

Мощность обработки графики Play Station 5 составила 10.28 терафлопс. В Xbox Series X аналогичный показатель составил 12 терафлопс, то есть чисто в цифрах консоль следующего поколения от Microsoft пока обгоняет разработки Sony.

Появились новые изображения PlayStation 5
Появились новые изображения PlayStation 5Читать полностью

Чипсет

Стоит отметить, что новая архитектура AMD RDNA 2 GPU работает при максимальной тактовой частоте в 2.23 ГГц. Однако, это максимум, на который способна консоль от Sony. В обычном режиме приставка будет работать несколько медленнее.

Основной же процессор PS5 – AMD Zen 2 на 8 ядер. Каждое может работать при частоте в 3.5 ГГц, но в среднем частота у них будет меняться.

Звук

Одним из важных моментов, на которых акцентировали внимание во время презентации, был звук. Представитель Sony отметил, что компания действительно поработала над тем, чтобы сделать его максимально лучшим, насколько это вообще возможно. За это в PlayStation 5 будет отвечать специальная система обработки звука Tempest Engine.

Обещают, что будет слышно звук падения каждой капли дождя в сценах, где он собственно будет изображаться. Все потому, что каждый объект, который будет источником звука, будет обрабатываться отдельно. Это создаст настоящий трехмерный звук. К примеру, в консоли PlayStation 4 на один такой объект потребовалась бы мощность всего процессора.

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Кроме технических характеристик компания не рассказала больше ничего. Также не показали и самой консоли, поэтому нам остается ожидать на анонс, где компания представит PlayStation 5 официально и полностью.

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