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Четверг, 19.03.2020
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Microsoft научила ИИ автономно управлять беспилотником (Фото, Видео)

Microsoft научила ИИ автономно управлять беспилотником (Фото, Видео)
02:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Microsoft научила искусственный интеллект управлять дроном.

Исследователи из Microsoft научили ИИ автономно управлять дроном. В будущем эта система поможет людям в поисково-спасательных операциях.

Исследователи из Microsoft описали систему машинного обучения, которая может самостоятельно давать правильные команды дрону, ориентируясь только на изображение с камер. Она обучается с помощью симуляторов и может самостоятельно ориентироваться в условиях реального мира. Ученые отмечают, что в будущем эта система "будет незаменима" во время поисково-спасательных миссий. Кроме того, она может самостоятельно распознавать людей, нуждающихся в помощи.

"Мы хотели подтолкнуть современные технологии, чтобы приблизиться к способности человека интерпретировать подсказки из окружающей среды, адаптироваться к трудным условиям и работать автономно, — отметили исследователи. — Мы изучили, что требуется для создания автономных систем, которые могли бы полностью заменить человека".

Концепция команды отделяет компоненты восприятия и осмысления того, что она видит. Другая часть ИИ отвечает за "политику контроля" — то есть те команды, которые нужно осуществлять на основе того, что видит устройство. Вдохновленная человеческим мозгом, система сопоставляет визуальную информацию с правильными действиями управления. ИИ может быстро преобразовывать последовательность видеокадров в конкретные команды. По мнению исследователей, такой двухэтапный подход облегчает интерпретацию и отладку моделей.

Исследователи проверили возможности ИИ на 45-метровой S-образной дорожке с воротами и на 40-метровой круговой дорожке с различным набором ворот.

"Несмотря на то, что ворота были разных размеров, а территория полета всегда была неожиданностью для ИИ, он смог дать правильные команды во время пяти экспериментов", — отмечают ученые.

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Microsoft, Искусственный интеллект, Дрон.
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