В Instagram появился новый тренд, который определяет национальность (Фото)

Новости технологии:Приложение Gradient помогает узнать, на кого из знаменитостей похож пользователь, а также как усовершенствовать свой портрет.

В Instagram набирает популярность новый тренд – пользователи в процентах определяют, черты какой национальности у них доминируют. Это позволяет сделать специальное приложение Gradient, которое создали украинские разработчики.

Так, в сентябре 2019 года приложение за два дня попало в топ App Store в Украине, а в октябре даже возглавило рейтинг приложений в США, как раз благодаря функции "На кого из знаменитостей ты похож?".

Как работает новая функция Gradient

Эта новая услуга работает как некий "ДНК-тест", который помогает определить национальность человека. Работает система на базе искусственного интеллекта.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать фото, на котором четко видны черты лица. Если снимок будет нечетким, или лицо будет закрыто, то система предлагает выбрать другую фотографию.

Далее загружаем фото в приложение и система в процентах показывает, сколько черт и каких национальностей у вас есть.

Где скачать Gradient

Приложение доступно в магазине приложений на iOS и Android. Эта услуга платная, но разработчики позволяют протестировать функцию бесплатно в течение 3 дней.

Важно! Не воспринимайте результаты, показывающие приложение, серьезно. Его "исследование" не базируется на научной почве.