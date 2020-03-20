Nokia представила новый смартфон с 5G (Фото и видео)

Новости технологии:Nokia 8.3: смартфон с мощным процессором Snapdragon 765G.

Сегодня компания HMD Global представила сразу несколько смартфонов Nokia, главный из которых — Nokia 8.3. Это тот самый смартфон, который должны показать в фильме про Джеймса Бонда No Time To Die.

Да здравствует 5G

Это первая модель бренда с поддержкой 5G, с чем мы и поздравляем Nokia. Более того, Nokia 8.3 5G стал первым смартфоном, частью модульной платформы которого является Qualcomm 5G RF Front End. Объединив в одном модуле более 40 разных компонентов мобильной радиосвязи, он позволяет смартфону не только комфортно работать в любой сотовой сети мира, но и сохранять актуальность долгое время, ведь он полностью готов к следующему шагу в развитии 5G-технологий.

"Сердцем" смартфона стал процессор Snapdragon 765G.

Что еще

Также смартфон может похвастаться 6,81-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2400×1080 точек, соотношением сторон 20:9 и круглым вырезом в экране для 24-мегапиксельной фронтальной камеры.

Основная камера состоит из четырех модулей, которые расположены в круглом блоке. Это датчики на 64 Мп, 12 Мп (широкоугольная камера), 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины. Здесь используется оптика ZEISS, приложения для съемки и редактирования видео ZEISS Cinema и поддержка технологии 3D-звука OZO Audio.

Емкость аккумулятора 4500 мАч, есть быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Также "в комплекте" NFC, сканер отпечатков пальцев на торце, 3,5 мм разъем для наушников, Bluetooth 5.0 и операционная система Android 10 с Android One.

Сколько?

Nokia 8.3 приедет в Европу летом, более точной даты старта продаж пока нет. Версию с 6/64 ГБ оценили в 599 евро, 8/128 ГБ — 649 евро. В Украине смартфон, увы, продаваться не будет.

Напоминаем, компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy M21 с основной камерой на 48 Мпикс, селфи-камерой на 20 Мпикс и батареей ёмкостью 6000 мАч.