Скачать
Пятница, 20.03.2020
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Суркис присоединился к нашумевшему челленджу (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта

Google внедрила новое приложение камеры для Android (Видео)

Google внедрила новое приложение камеры для Android (Видео)
12:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:В компании поработали над тем, чтобы приложение было доступно для ультрабюджетных устройств.

Приложение "Google Камера" долгое время считалось эталонным решением для Android-смартфонов. Ряд уникальных функций делает его реально лучшим, ведь никто другой не мог предложить столь же качественной реализации всех этих функций. Единственным недостатком "Google Камеры" была ограниченная совместимость только со смартфонами Pixel. Однако Google исправили и это.

Отныне и смартфоны на Android Go получат продвинутое приложение камеры от поисковика. 

Приложение камеры для бюджетников

Camera Go по сути является упрощенной версию оригинальной "Google камера", и, как, вероятно, понятно из названия, предназначается лишь для смартфонов под управлением Android Go. Это ультрабюджетные устройства с небольшим объемом оперативной памяти – как правило, 1 ГБ – и достаточно проходимыми характеристиками. 

За это обычные версии программ на них работают не лучшим образом, но Google создала специальную линейку программ с приставкой Go, которые ей удалось максимально облегчить и заставить буквально летать на уровне с флагманами.

Особенности приложения

Интерфейсное оформление Camera Go выполнено в той же стилистике, что и "Google Камера". Правда, расположение некоторых элементов немного отличается. Например, кнопка съемки расположена чуть выше, над строкой переключения режимов.

Nokia представила новый смартфон с 5G (Фото и видео)
Nokia представила новый смартфон с 5G (Фото и видео)Читать полностью

Однако, как и оригинал, Camera Go является не просто надстройкой, как большинство приложений камеры, а глубоко интегрирована в операционную систему и буквально выжимает из фотографического модуля все соки. В результате на выходе мы получаем реально качественные фото. Жаль только, что ночной режим Night Shift, который освещает кадр, не реализовали.

До сих пор пользователи смартфонов на базе Android Go не воспринимали свои аппараты, как инструмент для съемки фото. Однако Camera Go благодаря продвинутым программным алгоритмам сможет не только раскрыть потенциал фотокамер бюджетных устройств, но даже украсить их.

Когда можно воспользоваться приложением

Вскоре Camera Go станет доступна в Google Play и те, кто пользуется совместимыми смартфонами, смогут оценить ее лично.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Камера, Компания Google, Техно, Google Камера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
04 Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
05 Итоги дня 19 марта: Коронавирус в Украине, учеба после карантина и горячая линия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 20 марта
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платят украинцы за свет
Тарифы на электроэнергию 2020: сколько платим за свет
Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
Снег с дождем и до 5° мороза: в Украину идет резкое похолодание
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь