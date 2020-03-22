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В Сети появились "антибактериальные" версии IPhone 11 (Фото)

В Сети появились "антибактериальные" версии IPhone 11 (Фото)
08:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Основная часть покрытия устройств выполнена из серебра, а на задней крышке использованы популярные символы мировых культур.

Компания Caviar, которая специализируется на премиальном тюнинге популярных смартфонов, представила новую тематическую коллекцию гаджетов Apple, посвященную борьбе с коронавирусом Covid-19

Что известно об устройствах

На сайте компании появились iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых покрыт серебром 925 пробы со вставками из 18-каратного золота.

В линейку вошли четыре варианта оформления с изображениями дракона, лотоса, "Руки Фатимы" и Николая Чудотворца.

Производитель не позиционирует устройства как медицинские изделия, хотя и отмечает, что бактерицидные свойства серебра "использовались на протяжении веков". Все лимитированные версии, кроме "Руки Фатимы", выпущенные ограниченным тиражом в 99 экземпляров.

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Цена

Стоимость эксклюзивных смартфонов стартует с отметки около 117 500 гривен за iPhone 11 Pro с 64 ГБ встроенной памяти. Версия Pro Max с аналогичным объемом встроенной памяти обойдется покупателям в сумму от около 127 800 гривен.

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Все по теме:

Смартфоны, Вирус, Коронавирус, iPhone 11, Антибактериальный IPhone 11, Caviar.
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