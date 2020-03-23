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Компания SoftServe выделит 10 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

Компания SoftServe выделит 10 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом
13:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Компания SoftServe готова выделить 10 миллионов гривен для поддержки медицинских учреждений в борьбе с пандемией коронавируса.

Средства перечислят в корпоративный благотворительный фонд "Открытые глаза", оттуда их направят на решение медицинских потребностей в тех локациях, где расположены офисы компании (Львов, Киев, Днепр, Черновцы, Ивано-Франковск, Харьков, Ровно).

Финансовая помощь

"Украинским предпринимателям сейчас очень важно сплотиться, как мы всегда делаем в непростые времена. Мы должны объединиться, чтобы поддержать медицинскую систему на всех уровнях, и помочь выдержать удар и уберечь население от пандемии или ее последствий", – отметил соучредитель и член Совета директоров SoftServe, а также руководитель корпоративного Благотворительного фонда "Открытые глаза" Тарас Вервега.

Мы собрали отдельную команду людей, которая целенаправленно работает над изучением ситуации в тех городах, где расположены наши офисы и изучает наиболее насущные потребности, необходимость в медицинской технике, лекарствах и т. п, и совместно с медицинскими учреждениями определяет наиболее горячие нужды, на которые мы будем реагировать максимально быстро, – добавил Вервега.

Какие меры уже действуют в SoftServe

Для предотвращения риска распространения вируса, а также обеспечение безопасности работников компании, в компании прибегли к следующим шагам:

Все офисы и свыше 8 тысяч сотрудников SoftServe работают в удаленном режиме: несколько офисов компании уже закрыты на карантин, в других люди забирают домой компьютерное оборудование работы по дому.

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Сформирован кризисный комитет, который на постоянной основе мониторит ситуацию и принимает необходимые решения для обеспечения безопасности работников и адаптацию операционных процессов компании под новые условия работы.

Полностью отменены командировки, работникам рекомендовано воздержаться также от личных поездок на время карантина.

Установлен обязательный 2-недельный карантин для всех работников, вернувшихся из командировок или частных путешествий.

Компания отменила или перевела в онлайн-формат все внешние обучающие события. Все внутренние корпоративные обучения, а также совещания проходят в онлайн-режиме.

Все курсы SoftServe IT Academy, готовящие студентов к старту работы в ИТ, переведены в онлайн-формат.

Компания отозвала и вернула домой до закрытия границ всех работников, находящихся в командировках и отпусках.

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Все по теме:

Технологии, Коронавирус, Техно, Борьба с коронавирусом, Компания SoftServe, SoftServe.
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