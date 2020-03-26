OPPO готовит новый смартфон из линейки Find X2

Журналисты издания Pricebaba выяснили, что производитель готовит к выходу OPPO Find X2 Lite.
Аппарат, согласно официальному рендеру, получит внешний вид, как у OPPO F15. Его оснастят широкоформатным дисплеем с каплевидным вырезом и "подбородком". Также устройство получит основную камеру с четырьмя модулями и градиентную расцветку корпуса.
К сожалению, другой информации о смартфоне пока нет, но можно предположить, что он будет работать на процессоре MediaTek или Qualcomm среднего уровня.
Когда ждать
Судя по всему, OPPO Find X2 Lite дебютирует уже в ближайшее время.