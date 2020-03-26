Кому кризис, а кому - рост: акции компании Zoom взлетели на 40%

Новости технологии:Из-за перехода на удаленную форму работы приложение для видеоконференц-связи стало сверхпопулярным.

Биржевые котировки американской компании Zoom, разработавшей одноименное приложение для видеоконференций, резко выросли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

За последнюю неделю акции Zoom Video Communication Inc. подорожали на 40%, подсчитал Bloomberg.

Всплеск интереса к данному инструменту вызван тем, что все больше сотрудников во многих государствах переходят на домашний режим работы. Это вынудило предприятие расширить свою сетевую мощность, заявил финансовый директор компании.

Наблюдатели отметили, что большинство предприятий выбирают инструменты от известных и авторитетных поставщиков, таких, как Zoom или Microsoft.

По данным исследовательской компании App Annie, мобильное приложение ZOOM Cloud Meeting возглавило перечень самых популярных в Украине. По состоянию на 25 марта оно удерживало первое место в категории бесплатных среди пользователей "айфонов". В Google Play программа занимала второе место.