Официально: Google больше не продает Pixel 3 и Pixel 3 XL

Новости технологии:Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL пропали с официального онлайн-магазина Google.

Как сообщает издание Android Police, ссылаясь на представителя компании, Google распродала все устройства и больше не планирует возвращать их в магазин Google Store.

Если же вы собирались приобрести себе третье поколение, то найти смартфоны можно в других магазинах. Придётся поспешить, так как они заканчиваются.

Кстати, бюджетные версии Pixel 3a и Pixel 3a XL всё ещё в продаже, как и актуальное поколение Pixel 4.

Напомним, Pixel 3 и Pixel 3 XL представили осенью 2018 года. Смартфоны имеют AMOLED-дисплеи с разными диагоналями, процессор Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ и основную камеру на 12 Мп. На старте продаж устройства стоили от $800, но потом ценник опустили на $300.