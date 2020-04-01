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Среда, 01.04.2020
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Samsung Galaxy A10s: компания обновила смартфон до Android 10 (Фото)

Samsung Galaxy A10s: компания обновила смартфон до Android 10 (Фото)
19:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Вслед за Galaxy A9 (2018), компания Samsung также начала обновлять до Android 10 бюджетник Galaxy A10s.

Прошивка вышла с номером сборки A107FXXU5BTCB и её пока начали получать только пользователи смартфона в Малайзии.

В других регионах ПО выпустят в ближайшее время.

В системе присутствуют основные изменения Android 10, а также новая оболочка One UI 2.0 c глобальной тёмной темой, новыми жестами управления и немного изменённым интерфейсом.

Напомним, Samsung Galaxy A10s дебютировал в августе прошлого года с Android 9 Pie на борту. Аппарат имеет 6.2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520×720p) и каплевидный вырез для фронтальной камеры. Внутри установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22 с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Флагманы Samsung 2018 года останутся без оболочки One UI 2.1

В устройстве также есть аккумулятор на 4000 мАч, сканер отпечатков пальцев и основная камера на 13 Мп + 2 Мп.

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Все по теме:

Samsung, Смартфон, Обновление, Android 10, One UI 2.0, Samsung Galaxy A10s, A107FXXU5BTCB.
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