Впервые за 14 лет: Commandos все же получит продолжение

Новости технологии:Kalypso Media объявила о начале разработки первой за 14 лет игры в серии Commandos.

О планах на следующую часть Commandos издатели говорили ещё летом 2018-го, а через полтора года открыли студию специально для работы над ней. Теперь Kalypso официально заявила о том, что приступила к созданию игры, хотя подробности по-прежнему держат в секрете.

Расположенная в Дармштадте внутренняя студия издательства получила название Claymore Game Studios. Руководит ей Юрген Реуссвиг (Jürgen Reußwig), участвовавший в разработке Anno 1602 и Knights of Honor.

"Мы рады сообщить, что за это короткое время обустроились в новом офисе и наша основная команда уже вовсю трудится. Мы начали разработку, а в ближайшие месяцы привлечём новых сотрудников, которые получат шанс приложить руку к созданию новой части великой стратегической серии", - говорит Юрген Реуссвиг, глава Claymore Game Studios.

О чем речь:

Оригинальная Commandos с подзаголовком Behind Enemy Lines вышла в 1998-м. В течение нескольких лет к ней выпустили самостоятельное дополнение и два полноценных сиквела, сохранявших изометрическую перспективу. Последняя на данный момент игра серии — вышедшая в 2006 году Commandos: Strike Force, единственная часть франшизы с видом от первого лица.

Kalypso приобрела права на серию в 2018-м. С тех пор компания успела выпустить ремастер Commandos 2, который вышел на ПК в январе 2020 года.

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