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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона
15:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Это новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE.

На американском сайте Apple Store случайно появилась информация о будущей новинке. Но названия этой новинки мы до сих пор не знаем.

Инсайдеры называли два варианта названия iPhone SE 2 или iPhone 9. Но ни одна из них оказалась неправдивой.

Детали

На сайте Apple Store в продаже появилось защитное стекло Belkin InvisiGlass Ultra. И таким образом рассекретило название бюджетного смартфона компании. Он получает название iPhone SE (2020).

Что еще известно

Как свидетельствует утечка, стекло подходит к iPhone 7 или iPhone 8. Как известно, оригинальный SE меньше этих двух моделей, поэтому очевидно что речь идет о новой модели.

Согласно утечкам, обновленный iPhone SE будет иметь внешний вид, как у моделей 2016-2017 годов. iPhone SE 2020 получит 4,7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Он получит три варианта расцветки: черный, белый и красный.

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Работать устройство будет на базе A13 Bionic.

Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит от 399 долларов (около 9 800 гривен).

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Все по теме:

Apple, Смартфоны, Технологии, Новинки смартфонов, Техно, Apple Store, iPhone SE.
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