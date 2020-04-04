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"Инспектор" рыбного хозяйства: черепаха-робот поможет разводить рыбу

"Инспектор" рыбного хозяйства: черепаха-робот поможет разводить рыбу
19:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Согласно предварительным исследованиям, она может собирать больше данных, не нарушая спокойствие рыб.

Маарья Круусмаа и его коллеги из Таллиннского технического университета в Эстонии разработали роботизированную морскую черепаху под названием U-CAT.

U-CAT является автономным и может самостоятельно двигаться вверх и вниз, вперед и назад, выборочно перемещая четыре независимо управляемые ласты. Когда исследователи тестировали его в аквариуме для лосося на норвежской рыбной ферме, рыба оставалась спокойной, подплывая к роботу достаточно близко и оставаясь спокойными. Это позволит фермерам получать детальные данные о качестве воды, пищи и их условий.

По словам Круусмаа, секрет успеха U-CAT заключается в том, что он мал и медленно двигается. Именно это позволяет устройству собирать больше данных, чем другие роботы, которые могут перемещаться в воде.

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В будущем исследователи оснастят черепаху несколькими датчиками и трекерами, которые будут собирать больше данных о рыбе. Кроме того, изменится конструкция робота — она будет сливаться со средой вокруг.

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Робот, Технологии, Рыбы, Техно, Морская черепаха.
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