Компания Xiaomi представила новый смарт-телевизор

Новости технологии:Компания Xiaomi вчера представила новую модель телевизора Mi Full Screen TV Pro.

Компания Xiaomi представила 75-дюймовую версию (модели на 43, 55 и 65 дюймов показали в сентябре) телевизора Mi Full Screen TV.

Новинка получила дисплей с разрешением 4K (3840×2160p), частотой обновления 60 Гц и поддержкой 8К-видео. Работает устройство под управлением 12-нанометрового восьмиядерного процессора Amlogic в паре с 2 ГБ ОЗУ. Встроенный накопитель на 32 ГБ.

Телевизор поддерживает технологии Dolby Audio, DTS HD Sound и фирменный голосовой ассистент XiaoAI. Он также может выступать в качестве центра умного дома Xiaomi. Естественно, работает новинка под управлением операционной системы PatchWall 2.0.

Цена и когда ждать

Продажи телевизора стартуют в Китае в ближайшие дни. За него придётся отдать 846 долларов США.