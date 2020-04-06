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IPad Pro 2020 получил функцию защиты от прослушивания

IPad Pro 2020 получил функцию защиты от прослушивания
13:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Даже если компьютер будет "заражен" программой-шпионом, злоумышленники не смогут прослушивать владельца.

Новая функция будет работать по аналогии с ноутбуками от Apple, однако для ее работы понадобится отдельный аксессуар – чехол.

Новые MacBook получили специальную функцию для тех, кто заботится о конфиденциальности. Когда крышка ноутбука закрыта, происходит аппаратное отключение микрофона.

Теперь подобную возможность добавили и в iPad Pro 2020 года. Микрофон устройства будет автоматически отключаться каждый раз, когда экран накрывается чехлом. По словам Apple, запись звука станет недоступна для любого ПО, даже с правами администратора.

Какие чехлы поддерживаются

Функция срабатывает со Smart Folio, Smart Keyboard Folio, а также новым Magic Keyboard, что выходит в мае. Поддерживаются и кейсы сторонних производителей с сертификацией "Made for iPad".

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона

Впервые функция аппаратного отключения микрофона появились в 2018 году в MacBook, оснащенных чипом безопасности Apple T2. Эти меры были приняты компанией после нашествия на компьютеры Apple вируса FruitFly. Он позволял злоумышленникам перехватывать управление мышью, клавиатурой и веб-камерой Mac.

Apple презентовала новое поколение планшета iPad Pro и недорого ноутбука MacBook Air внутри марта. Планшет получил двойной модуль камеры с LiDAR-сенсором (это датчик, который умеет измерять расстояние до объекта) и работает на чипе A12Z Bionic. Гаджет оснащен пятью микрофонами и работает на базе операционной системы iPadOS.

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Apple, Ноутбуки, Технологии, Компьютеры, MacBook, Прослушка, Техно, iPad Pro, iPad Pro 2020, Прослушка ноутбуков.
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