В веб-версии Instagram появятся личные сообщения

Новости технологии:Эта функция еще не доступна "всему мировому сообществу", но заявил, что компания "работает над этим".

Instagram тестирует важнейшую функцию личных сообщений (Direct Messages), которой можно будет пользоваться с веб-браузера на компьютере.

Как сообщает Business Insider, эта функция раньше была ограничена мобильным приложением платформы.

Как отмечается, Direct для ПК появился еще в январе, однако сейчас разработчики стали активнее тестировать эту функцию, о чем заговорили пользователи Twitter.

Как отмечается, доступ к личным сообщениям в Instagram на ПК станет долгожданным приложением для инфлюенсеров, брендов и других, кто регулярно использует прямой обмен сообщениями.

В новой версии платформы пользователи смогут общаться тет-а-тет, создавать групповые чаты, обмениваться фотографиями и т.п.

Приложение автоматически обновляется, но пока не у всех. Проверить можно в правом верхнем углу программы, открыв его в любом браузере. В компьютерной версии доступны все функции, которые есть в мобильной, кроме видеочатов.