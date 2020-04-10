СМИ: Samsung будет производить процессоры Exynos для Google

Новости технологии:Компания Samsung занимается разработкой чипсета Exynos для смартфонов Google.

Фирменные процессоры Samsung Exynos постоянно вызывают недовольство пользователей: по сравнению с Qualcomm, они менее производительны и автономны. Недавно возмущенные пользователи даже составили петицию с требованием не использовать Exynos в смартфонах. Но в следующем году все может измениться.

Сообщается, что Samsung будет производить процессоры Exynos для Google. Изначально корпорация планировала делать чипы самостоятельно, но в результате остановилась на Exynos.

Правда, это будет совершенно другая платформа: с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78, двумя ядрами среднепроизводительными Cortex-A76 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55, а также с еще не анонсированным графическим процессором GPU Mali MP20 на основе новой архитектуры ARM под кодовым названием Borr. Samsung при этом будет использовать техпроцесс 5 нм.

Google возьмет на себя разработку вычислительного блока, включающего процессор изображений Google Core ISP и нейронный процессор NPU для ускорения задач ИИ.

Где будет использоваться такая SoC - пока непонятно. Возможно, это будет новый смартфон Pixel 6 либо ноутбуки под управлением Chrome OS, в которые сейчас Google устанавливает процессоры Intel.

Также в партнерстве с Samsung якобы заинтересована компания Facebook, которая может использовать чипы Exynos в гарнитурах дополненной и виртуальной реальности.