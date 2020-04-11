Apple и Google вместе будут противостоять пандемии вируса COVID-19 с помощью Bluetooth

Новости технологии:Компании Apple и Google объявили о сотрудничестве и разработке совместного проекта для борьбы с коронавирусом COVID-19.

По сути, это общая платформа для пользователей iPhone и Android, которая поможет узнать, не контактировали ли вы с человеком, у которого выявлен коронавирус. Ведь один из главных инструментов для сдерживания инфицирования - это отслеживание круга контактных лиц.

Отслеживание связей между людьми будет осуществляться посредством технологии Bluetooth. По идее, больной должен будет указать свой диагноз, после чего система отправит уведомления его контактным лицам. Но имена при этом указывать не будут - контактное лицо получит просто уведомление с рекомендациями, что делать дальше.

При этом все данные анонимные, доступа к местоположению больного человека не будет. Для этого используется специальный анонимный ключ, который меняется каждые 15 минут.

Компании сообщают о двух этапах разработки. В мае они выпустят инструменты разработки (API), которые обеспечат совместимость медицинских приложений между устройствами обеих ОС. Приложения будут доступны в магазинах App Store и Google Play. А в течение нескольких месяцев будет идти работа над расширением платформы для отслеживания контактов через Bluetooth, встраивая функциональность в операционные системы. Это более надежное решение, чем API, которое позволит участвовать большему числу людей и обеспечит взаимодействие с экосистемой приложений и органами здравоохранения.

Напомним, по состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.