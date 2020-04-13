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Google снизила цену на флагманский Google Pixel 4: причина

Google снизила цену на флагманский Google Pixel 4: причина
18:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Сейчас Google снизила цену на Google Pixel 4 почти в два раза.

Google Pixel всегда вызывают большой интерес у пользователей. В первую очередь из-за того, что эти смартфоны являются воплощением Android. Только у них есть эксклюзивные функции, только они получают обновления в течение нескольких лет, и только они пользуются всеми сервисами Google максимально полно. Впрочем, цена смартфонов Pixel подходит далеко не всем, и в Google пошли на встречу пользователям.

Распродавать "старую модель" пока рано, поскольку Google Pixel 5 выйдет не раньше осени этого года.

Распродажа Google Pixel 4

Google не скрывает того, что количество продаж устройств бренда сократилось по итогам последнего квартала 2019 года. Об этом компания отчиталась в феврале этого года. Падение продаж произошло несмотря на то, что последний квартал года традиционно имеет высокие продажи, которые вызваны праздниками. Люди покупают смартфоны, колонки и аксессуары в подарок себе и близким.

Отчасти из-за снижения продаж и напряженности на рынке, Google решила снизить цены на свои флагманские устройства Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL. Размер скидки составляет 300 долларов. При цене Google Pixel 4 в 799 долларов, смартфоны раздают почти за полцены. Скидка составляет не 10, 15 или 20, а почти 40 процентов. Это много и не похоже на простую распродажу.

Впрочем, это не совсем снижение цены. Точнее, снижение, но временное. Скидка будет действовать до 9 мая 2020 года. При этом, распространяется она только на смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL без привязки к оператору.

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Цены

Что касается точных цифр, то они составят 499 долларов для Google Pixel 4 с памятью 64 ГБ и 599 долларов за версию на 128 ГБ. В то же время Google Pixel 4 XL отдают за 599 долларов с памятью 128 ГБ, а если хочется иметь 256 ГБ, то заплатить придется уже 699 долларов. Сейчас это максимальная стоимость смартфонов этой линейки. В обычное время каждая версия стоит на 300 долларов дороже.

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Google, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Pixel 4.
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