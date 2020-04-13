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Снова телевизор: Huawei готовит еще одну новинку

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Снова телевизор: Huawei готовит еще одну новинку
21:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Huawei готовит еще один телевизор.

Несколько дней назад компания Huawei представила "умный" телевизор Huawei Vision Smart TV X65. Но уже на этой неделе производитель готовит еще одну презентацию, и тоже телевизора.

Huawei называет новинку "умным" экраном, который рассчитан на корпоративных клиентов, то есть, по идее, в первую очередь его будут использовать в офисах. Поэтому упор сделан на функциональности, облачных сервисах, высоком разрешении, низкой задержке и т. д.

Телевизор можно будет подключать к смартфонам и компьютерам и проводить с помощью него конференции.

Компания Huawei презентовала новые смарт-очки: подробности

Также известно, что устройство получит металлический корпус, камеру и колеса для удобного перемещения.

Других подробностей, к сожалению, пока нет, но до презентации уже недолго, тогда и узнаем все характеристики.

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Huawei, Телевизор, Технологии, Техно.
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