Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения
"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения
СМИ: Бывший заместитель Луценко может получить должность в МИД
СМИ: Бывший заместитель Луценко может получить должность в МИД
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

Спрос возрождается: iPhone возвращаются на рынки Китая

Спрос возрождается: iPhone возвращаются на рынки Китая
05:37 Сегодня Телеграф digger.ru

Новости технологии:Продажи iPhone на китайском рынке смартфонов начали восстанавливаться

Компания Apple поставила в Китай около 2,5 млн iPhone в марте 2020 года, что говорит о значительном восстановлении рынка после февральского падения, сообщает Reuters.

В феврале Apple продала менее 500 000 iPhone в Китае из-за ряда ограничений, вызванных эпидемией коронавируса в стране.

Сейчас многие компании надеются на восстановление спроса в Китае, где ограничения на работу торговых центров и передвижение практически сняты.

Как у Apple: смартфоны Google получат процессоры собственного "приготовления"

Также производители смартфонов планируют увеличить продажи в Китае, чтобы смягчить спад на зарубежных рынках в ближайшие месяцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Apple, iPhone, Смартфоны, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина
04 Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
05 Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: кому не надо делать тесты
Covid-19: кому не надо делать тесты
Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев
Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев
Арахамия о коалиции &quot;Слуги народа&quot; и &quot;ЕС&quot;: Это исключенный формат
Арахамия о коалиции "СН" и "ЕС": Это исключенный формат
Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурью
Рецепт дня: Кулич на сухих дрожжах, с молочной глазурью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь