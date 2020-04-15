Спрос возрождается: iPhone возвращаются на рынки Китая

Новости технологии:Продажи iPhone на китайском рынке смартфонов начали восстанавливаться

Компания Apple поставила в Китай около 2,5 млн iPhone в марте 2020 года, что говорит о значительном восстановлении рынка после февральского падения, сообщает Reuters.

В феврале Apple продала менее 500 000 iPhone в Китае из-за ряда ограничений, вызванных эпидемией коронавируса в стране.

Сейчас многие компании надеются на восстановление спроса в Китае, где ограничения на работу торговых центров и передвижение практически сняты.

Также производители смартфонов планируют увеличить продажи в Китае, чтобы смягчить спад на зарубежных рынках в ближайшие месяцы.