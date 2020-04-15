Гаджеты от Google могут напоминать о необходимости вымыть руки

Новости технологии:Также функция позволяет засекать сорок секунд, в течение которых и рекомендуется мыть руки с мылом.

В рамках мировых усилий по сдерживанию коронавируса, компания Google ввела новую функцию для своих умных часов — теперь гаджеты могут периодически напоминать о необходимости вымыть руки.

Об этом сообщает The Verge.

"Wear OS, операционная система Google для умных часов и других портативных устройств, теперь отправляет периодические напоминания о том, что пора вымыть руки", - говорится в сообщении.

Новая функция является частью обновления v5.4.0 для приложения Google Clock. Каждые три часа она будет отправлять пользователям оповещения о том, что пора вымыть руки.

В Android Police отметили, что пользователи могут отключить эту функцию, если она покажется им слишком навязчивой.